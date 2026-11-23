Личная жизнь бывшей супруги Михаила Ефремова сделала новый виток. Как стало известно SHOT, 54-летняя Софья Кругликова в августе этого года расписалась с 59-летним Валерием Жуковым — лидером известной рок-группы «Жуки», автором хита «Батарейка».

Для Софьи Кругликовой этот союз стал третьим официальным браком. Для Валерия Жукова — вторым. Музыкант расстался со своей предыдущей супругой еще в 2022 году; у пары есть двое несовершеннолетних сыновей.

Подробности торжества не разглашаются, однако сам факт регистрации брака подтверждает, что экс-супруга актера полностью закрыла главу жизни, связанную с Михаилом Ефремовым, и начала новый этап.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова были вместе 23 года. В браке родились трое детей. Однако отношения дали трещину задолго до официального развода, который состоялся в сентябре 2025 года.

По данным источников, кризис в семье назревал на фоне постоянных конфликтов, злоупотребления алкоголем со стороны актера и измен. Ситуация усугублялась тем, что Ефремов практически перестал общаться с женой, избегая диалога.

Финальной точкой в их многолетнем союзе стало трехдневное свидание Михаила Ефремова в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой.

Валерий Жуков — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Наибольшую известность ему принесла группа «Жуки», созданная в начале 1990-х годов. Главный хит коллектива — песня «Батарейка» — стал одним из символов российской эстрады того времени и остается узнаваемым до сих пор.