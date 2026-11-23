Врач-эндокринолог и диетолог Павел Баранов рассказал, что сахар можно заменить некалорийными сахарозаменителями. По его словам, это особенно актуально для людей с диабетом и тех, кто стремится похудеть. Об этом он сообщил aif.ru.

«Сахар можно и даже нужно заменять на сахзамы людям с диабетом и стремящимся похудеть. Причём на некалорийные сахарозаменители (non nutritive sweeteners)», — пояснил Баранов .

К некалорийным сахарозаменителям врач отнёс неотам, сукралозу, стевию, аспартам, сахарин и некоторые другие. Их применяют в напитках, выпечке, йогуртах и ряде других продуктов.