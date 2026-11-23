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Утром 22 ноября из-за повреждения кабеля в Рязани без электричества остались семь улиц и поселок.

Госжилинспекция оштрафовала ТСЖ «Некрасова 26» на 40 тысяч рублей за невыполнение ремонтных работ.

В Рязани объявили сбор средств на лечение юного вратаря хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Елисея Старовойтова.

МЧС предупредило жителей региона о проведении плановых учений в понедельник, 23 ноября.

Полиция Касимова раскрыла кражу денег с банковских карт двух сестер, к которой оказался причастен их родственник.

Воскресенье, 22 ноября, в Рязанской области началось с крупного аварийного отключения электричества и резонансных новостей из сфер ЖКХ и безопасности. Пока энергетики устраняли последствия повреждения кабеля, рязанцы объединились ради помощи юному спортсмену, а спасатели анонсировали масштабные учения на начало недели.

Коммунальный сбой произошел ранним утром: по данным РГРЭС, в 5:35 в Рязани из-за повреждения кабеля без света остались семь улиц и поселок. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Штраф для ТСЖ и плановые учения МЧС

В сфере ЖКХ не обошлось и без административных наказаний. После проверки рязанская Госжилинспекция оштрафовала ТСЖ «Некрасова 26» на 40 тысяч за невыполнение ремонта.

Спасатели, в свою очередь, заранее предупредили жителей региона о работе спецслужб в начале новой недели. Как сообщили в ведомстве, МЧС проведет плановые учения в Рязанской области 23 ноября.

Семейная кража в Касимове

В криминальной сводке дня выделилось происшествие в одном из районных центров. Правоохранители установили личность подозреваемого в хищении средств: полиция Касимова раскрыла кражу с карт двух сестёр, к которой причастен их родственник.

Помощь юному хоккеисту, юбилей ветерана и дело ОПГ «Слоны»

Важной общественной темой воскресенья стала благотворительная инициатива. Неравнодушных горожан призвали поддержать воспитанника спортивной школы: в Рязани собирают средства на лечение юного вратаря хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Елисея Старовойтова.

Теплые новости пришли из Сасова, где сасовский ветеран отметил 98-летие.

Кроме того, внимание читателей привлек большой исторический разбор о криминальном прошлом региона — о том, как лидер рязанской ОПГ «Слоны» исчез за мгновение до задержания и до сих пор не нашёлся.