Массовые выходы медведей к россиянам во многом повторяют ситуацию, наблюдавшуюся в 1962 году в Советском Союзе, заявил в беседе с ТАСС кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

Однако, как считает зоолог, освещая нынешние события, СМИ чрезмерно преувеличивают опасность, которая исходит от хищников.

«То, что мы сейчас видим, очень сильно повторяет ситуацию 1962 года. Вообще один в один. Однако сейчас в СМИ из медведя делают некоего монстра, который похож на Терминатора, выходит к людям и ест», — отметил Кречмар.

По его словам, далеко не все случаи появления зверей рядом с населенными пунктами представляют одинаковую опасность для людей.

Эксперт по конфликтам между крупными животными и человеком также указал на проблему экологического просвещения — слабое осознание важности контроля популяции зверей. Он призвал разъяснять людям, что отстрел отдельных особей может быть частью стратегии управления дикой природой, так как их численность имеет естественные границы.

Агентство же напомнило, что в 1960-е годы в Якутии популяция бурых медведей достигала 20 тысяч. На этом фоне происходили конфликты хищников с людьми. Для регулирования численности животных тогда создавали специальные оперативные бригады.