Музыкальный критик Сергей Соседов получил помощь медиков спустя 12 минут после падения на лестнице гостиницы в Нерюнгри, сообщили в программе «Новые русские сенсации» (16+) на телеканале НТВ.

Журналисты проанализировали записи камер и восстановили хронологию событий, предшествующих смерти знаменитости. Выяснилось, что перед инцидентом Соседов выходил в холл, разговаривал с администратором и курил на улице. Затем, поднимаясь по лестнице, он потерял равновесие и упал.

Сотрудники отеля немедленно вызвали скорую помощь. Владелец гостиницы Тамерлан Караев подтвердил, что медики прибыли сразу. Это опровергло слухи о задержке бригады, так как камеры в здании показывали время с отставанием на час.

Врачи начали оказывать помощь через 12 минут после происшествия и затем вынесли его на носилках к карете скорой помощи.

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Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В гостинице он упал на лестнице и получил тяжелую травму головы. Ведущий умер во время операции в возрасте 58 лет.

Судмедэксперты установили перелом основания черепа и кровоизлияние и отек мозга. Прощание состоялось 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище рядом с отцом.