Программа «Новые русские сенсации» (16+) обнародовала новые детали смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, умершего 23 сентября в Якутии, куда он приехал по работе.

Недавно в Сети появились утверждения, что Соседова якобы «можно было спасти», а сотрудников гостиницы «Дархан» обвинили в том, что после падения он целый час не получал помощи.

Что показали камеры

В распоряжении программы оказались кадры, на которых видно, как администраторы немедленно бросились к лестнице, услышав звук падения.

«Мы увидели, что он без сознания. Я быстренько спустилась, первым делом я стала вызывать скорую», — рассказала администратор Людмила.

Сотрудник отеля Фёдор, которому уже приписали преступное бездействие и оставление человека в опасности, тоже был одним из первых, кто пытался помочь Соседову. Это видно на записи с камеры наблюдения.

«Звук был огромный. Как будто гантель упала или что-то. Я сначала подумал, может быть, это даже в спортзале, потому что у нас спортзал рядом», — вспоминает Фёдор.

«Девочки, пожалуйста, быстрее»

С первого взгляда на Сергея всем было понятно, что счёт идёт на секунды.

«Я опять стала звонить в скорую. Говорю: „Девочки, пожалуйста, быстрее“. Отвечают: „Едут, уже едут“», — рассказала Людмила.

Сразу после звонка в скорую администратор набрала телефон владельца гостиницы Тамерлана Караева, которого тоже успели оклеветать, объявив беглецом. При этом он лично был на месте ЧП.

«Я был в городе, по делам катался. После этого несчастного случая в течение пяти минут я подъехал сюда на парковку, скорая подъехала буквально сразу же», — сообщил Тамерлан Караев.

Скорая приехала через 12 минут

На записи с камеры наблюдения зафиксировано, что всего через 12 минут после падения медики уже оказывали пострадавшему первую помощь. Сергей Соседов тогда был ещё жив. Рядом находился Виктор Беззубов, организатор конкурса, где музыкальный критик должен был занять главное место в жюри.

«Я его держал за руку. Я не знаю даже, почему у меня это всё вырвалось. Я его просил: „Только живи, я тебя прошу, живи“», — рассказал Виктор Беззубов.

Спасти Сергея врачи не смогли.

Загадка потерянного часа

Вокруг последних часов жизни Соседова, по данным журналистов НТВ, распространили много ложной информации. Виктор Беззубов вспоминает:

«Вот в районе где-то 16 часов, 16:15, 16:20, вдруг у меня сумасшедший стук в дверь: „Виктор Николаевич, срочно спускайтесь, Сергею Васильевичу плохо, он упал“».

Но камера в холле показала другое время — около 15:00. Возникает вопрос, где потерялся целый час — в настройках видеокамер, в памяти очевидцев или в записях, которых пока никто не видел, и что скрывают 12 с половиной часов между ночным заселением и последним появлением Сергея в холле гостиницы.

Чтобы проверить всё досконально, журналисты изучили все видеоматериалы и встретились с мэром города и владельцем отеля. Ровно через неделю зрители увидят первое интервью Тамерлана Караева и его версию о том, кто на самом деле виновен в гибели Сергея Соседова. Также будет обнародован полный вариант подлинной видеозаписи с другой камеры наблюдения.