Телеканал НТВ в программе «Человек в праве» (16+) показал сюжет о лже-хирурге из Рязани Оксане Гардашовой. 28-летняя жительница города называла себя в соцсетях пластическим хирургом и косметологом, хотя даже не имела медицинского образования.

Приём клиенток Гардашова вела в бизнес-центре на Московском шоссе. Именно там она проводила пластические вмешательства, например, липосакцию. Во время одной из таких операций скончалась многодетная мать.

Как работала лже-хирург

Оксана Гардашова позиционировала себя лучшим пластическим хирургом Рязани, активно пиарила своё мастерство в соцсетях, делилась фото и видео преображениями довольных клиенток. Цену на услуги она ставила ниже рынка — этим и подкупала. Многодетная мать Людмила, решившаяся на липосакцию, заплатила лже-хирургу 200 тыс. рублей, тогда как в лицензированных клиниках ей обозначили сумму вдвое выше.

Операция проходила в арендованном кабинете на шестом этаже бизнес-центра. По предварительным данным СК, из-за большой дозы анестетика у Людмилы случился анафилактический шок. Точную причину смерти матери троих детей установят и огласят следователи.

Кадр программы «Человек в праве» на НТВ

11 классов и два «высших» в соцсетях

За спиной у Оксаны лишь 11 классов образования. При этом на её странице в соцсетях указано, что у неё два высших образования — медицинское и педагогическое, а косметологию она якобы совмещает с работой в детской клинической больнице. По данным СК, это не соответствует действительности.

На рынке косметологических услуг Гардашова около трёх лет: начинала специалистом по маникюру и наращиванию ресниц, затем закрыла ИП и объявила себя банкротом. Это позволило ей списать 4,5 млн долгов перед кредиторами. Как физлицо она арендовала кабинет в торговом центре: законом это не запрещено. При этом никто из руководства центра не знал или не интересовался, чем конкретно занимается в арендованном помещении косметолог без образования.

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Пострадала не только Людмила

Ещё одна клиентка, Александра, также доверилась Гардашовой, начитавшись положительных отзывов. Её не смутил ни кабинет в торговом центре, ни антисанитария в процедурной.

Девушка перенесла операцию очень тяжело и лишь неделю назад встала на ноги. По её словам, во время процедуры Оксана уронила салфетку, подняла её и продолжила протирать клиентку.

Кадр программы «Человек в праве» на НТВ

Что грозит лже-хирургу

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Рязани по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления, назначены и проводятся медицинские судебные экспертизы. На время следствия Гордашову ограничили в финансовых операциях. Находясь под домашним арестом, она не может пользоваться мобильным телефоном и выходить в интернет.

После гибели Людмилы забота о её детях легла на плечи сестры, которая сейчас проходит школу приёмных родителей. Это необходимо для оформления постоянной опеки. Параллельно она ищет тех, кто пострадал от рук хирурга-самоучки, чтобы составить коллективный иск в суд.

Липосакция — одна из самых популярных операций

Липосакция — одна из самых популярных пластических операций, отметили журналисты. В России ежегодно выполняется порядка 150 тыс. подобных процедур, и это только официальная статистика.

Специалисты подчёркивают, что у врача, выполняющего липосакцию, должен быть диплом, а сама процедура опасна как осложнениями для жизни и здоровья пациента, так и эстетическими последствиями.