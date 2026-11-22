Россиянка, у которой были отношения с корейским блогером Ли Сынхёном, рассказала «Базе», что он годами преследовал ее после расставания и довел до психбольницы, но пока избежал наказания.

Девушка заявила, что в 2022 году приехала из Москвы в Сеул учиться по обмену. Там она познакомилась с молодым человеком. Однако, по ее словам, роман быстро закончился, поскольку тот начал поднимать руку и тайно снимал их половую жизнь.

При этом кореец не хотел мириться с расставанием, устраивал истерики и даже смог симулировать приступ эпилепсии. Как утверждает девушка, однажды она подверглась изнасилованию.

«После пережитого россиянка оказалась в психиатрическом отделении с нервным истощением, но и это не остановило преследователя», — говорится в материале.

Мужчина продолжил звонить ей по ночам со скрытых номеров и плакал в трубку, а также регулярно присылал письма с просьбой вернуться к нему. В начале этого года девушка решила обратиться в местную полицию. Однако кореец не оказался за решеткой, поскольку заплатил 15-20 тысяч долларов.

За время мучительного для студентки расставания блогер набрал более 100 тысяч подписчиков в одной из соцсетей. При этом россиянка нашла в его профиле свой интимный дипфейк и вновь пошла к правоохранителям. Теперь же ее бывшему грозит срок за сексуальные преступления.