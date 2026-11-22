В поселке Лыкошино в Тверской области простились с 95-летней пенсионеркой Еленой Голубевой, которая спасала пострадавших при теракте с «Невским экспрессом», пишет «Подъем».

Трагедия произошла 27 ноября 2009 года. Как сообщало ФСБ, к подрыву пассажирского поезда причастны члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»*. Они заложили бомбу на пути и привели ее в действие во время движения состава. В результате погибли 27 человек, 132 были ранены.

Голубева, которой тогда было 78 лет, ухаживала за пострадавшими в своем домике путевого обходчика. Он находился буквально в 20-30 метрах от железной дороги. Женщина дала людям теплые вещи и одеяла, поила и кормила их, топила печь, делала бинтыиз постельного белья.

Елена Михайловна умерла на 96-м году жизни. Похороны прошли в пятницу. Местный депутат Игорь Хвощевский рассказал изданию, что пенсионерку не забывали в поселке и всегда ей помогали.

«Она жила в путейском домике, потом ей построили в Лыкошине дом, провели там все, свет, водопровод, горячая вода, баня. Она жила с внучкой, с сестрой, она не нуждалась ни в чем», — отметил он.

Журналисты добавили, что во время похорон несколько проходящих поездов подали гудок, словно отдавая дань памяти Голубевой.

*Запрещенная в России террористическая организация.