В Сапожковском районе Рязанской области суд вынес приговор мужчине, который на тракторе насмерть сбил человека. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть.

Трагедия произошла утром 16 апреля на территории ООО «АГРО-С». Мужчина ехал задним ходом на тракторе «AXION 940» с полуприцепом. Навстречу шёл пешеход и в какой-то момент остановился на пути машины. Тракторист поворачивал налево, двигался со скоростью около 5 км/ч, но не убедился, что манёвр безопасен, и сбил человека. Тот скончался на месте от полученных травм.

В суде подсудимый вину признал полностью. Потерпевшая претензий к нему не имела и строгого наказания не требовала.

Суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчина на два года лишён права управлять транспортными средствами.