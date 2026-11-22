Двадцать третьего ноября на Руси смотрели на небо. По нему определяли, какой будет зима. Ясное небо и мороз предвещали холодное время года. А метель или дождь — оттепель и частые снегопады. Праздник называли день Родиона и Ераста. А ещё — Зимоуказатель. В этот день убирали двор, утепляли дом и заготавливали дрова.

Двадцать третьего ноября православные верующие вспоминают апостолов от 70-ти. Родиона (Иродиона), Ераста и их соратников. Эти святые жили во времена апостола Павла. И активно распространяли христианство, несмотря на преследования. Родион был учеником и родственником апостола Павла. Принял мученическую смерть за веру. Ераст ранее занимал высокое положение в Коринфе. Оставил светскую жизнь ради служения Богу и стал епископом.

Что можно делать 23 ноября

Предсказывать зиму. Люди наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет зима. Ясное небо и мороз предвещали холодное время года. А метель или дождь — оттепель и частые снегопады.

Готовиться к зиме. Этот день считался удачным для завершения уборки двора, утепления дома и заготовки дров. Работа шла своим чередом. Двор приводили в порядок, дрова складывали в поленницы.

Уход за домом. Считалось, что уборка в этот день принесёт в дом порядок и уют на всю зиму. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты.

Что нельзя делать 23 ноября

Начинались запреты с конфликтов. День лучше проводить мирно. Ссоры в этот день могли привести к затяжным спорам на всю зиму. Мир в семье был особенно важен.

Игнорировать приметы тоже не следовало. Если заметили необычное поведение птиц или животных, это считали предвестием важных событий. Природа в этот день была особенно говорящей.

Стирка и тяжёлая работа в этот день попадали под запрет. Тяжёлый труд на Родионов день считался дурной приметой. Особенно для женщин. Работу откладывали на другой день.

Народные приметы на 23 ноября

По снегу, морозу и льду в этот день судили о том, какой будет зима и будущий урожай.

Если в этот день идёт снег — зима будет снежной и долгой.

Мороз и ясное небо обещают крепкие морозы на Крещение.

Если в доме убраться, то в следующем году беды обойдут стороной.

Заметили лёд на лужах — зима будет морозной, а лето богатым на урожай.