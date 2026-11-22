В Рязанской области неравнодушный местный житель спас травмированную сову, обнаружив птицу на дороге. Об этом сообщается в канале «Птицы с Алёной Фиониной».

Рязанец предположил, что птицу мог сбить автомобиль, и передал её специалистам-орнитологам. В руки учёных попала коробка с совой, которую они сразу идентифицировали как длиннохвостую неясыть (уральскую неясыть).

По началу птица вела себя агрессивно и пыталась вырваться на свободу, однако затем успокоилась. Сейчас сова ожидает реабилитации: ей предстоит обследование и, вероятно, лечение.

Орнитологи напоминают, что у длиннохвостых неясытей сейчас период расселения — молодые особи кочуют в поисках собственной территории. Если сова подпускает человека близко или даётся в руки, это верный признак того, что ей нужна помощь специалистов. В таких случаях следует обращаться к орнитологам, ветеринарам или волонтёрам.