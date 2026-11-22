В Касимове сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковских карт двух местных жительниц. В отдел МВД России «Касимовский» обратились две сестры, сообщившие об исчезновении карт и хищении со счетов 17 тысяч рублей. Женщины предположили, что карты, хранившиеся дома, мог взять кто-то из родственников. Они надеялись, что родственник выйдет на связь, однако SMS-уведомления о покупках продолжали поступать, а никто так и не обратился к ним с объяснениями.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили адреса магазинов, где расплачивались похищенными картами. Работники торговых точек предоставили оперативникам описание внешности мужчины, совершавшего покупки.

При содействии потерпевших полицейские выяснили, что к хищению причастен 18-летний местный житель — родственник заявительниц. Злоумышленника разыскали и задержали, у него изъяли похищенные банковские карты.

По предварительным данным, молодой человек недавно вернулся домой из соседнего региона, где гостил у приятеля. Дома он обнаружил карты сестёр, забрал их и скрылся. Оплачивая продукты питания и спиртное в супермаркетах, одежду в магазинах и посещение клуба компьютерных игр, он потратил 17 тысяч рублей.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.