В случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества за нее можно не платить, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Жилищного фонда.

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги», — говорится в публикации.

Размер платы за коммунальные услуги определяется постановлением правительства. В документе указано, что она может быть снижена или полностью отменена для потребителей.

Аналогичный принцип распространяется на периоды, когда коммунальные услуги не предоставляются из-за проведения ремонтных или профилактических работ.

При этом ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон советовал не прекращать оплату коммунальных счетов самостоятельно, если они недовольны качеством услуг. Вместо этого он рекомендовал обращаться за перерасчетом.