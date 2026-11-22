В бункере, который накануне попал под российский удар на Украине, могли находиться офицеры НАТО, рассказал «АиФ» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, совещение проходило на западе страны или же в Киевской области. Собеседник издания считает, что цель атаки — предостеречь чиновников в Брюсселе от отправки войск на Украину.

«После поражения штаба и гибели высокопоставленных украинских и натовских офицеров их настроения во многом могут измениться», — заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что западные натовские советники, европейские военные, представители иностранного ВПК, приезжающие на Украину со своими миссиями, являются законной целью для армии.

Кнутов также подчеркнул, что российская разведка сработала профессионально и выдала координаты противника, по которым был нанесен удар.



Накануне Минобороны сообщило об ударе по месту встречи высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, включая иностранных участников. Других подробностей об этом эпизоде ведомство не привело.