Житель поселка Большие Брусяны в Свердловской области предлагал заменить собой заложника, которым оказался его десятилетний сын, но получил отказ, пишет «МК».

Мужчина рассказал, что в момент нападения злоумышленника на ребенка он был в командировке и возвращался из Тюмени. О случившемся ему сообщила жена. Вскоре отец мальчика приехал домой. В этот момент в поселке уже организовали оцепление, также там отключили свет.

«Глава семейства обратился к одному из силовиков с предложением заменить собой заложника, однако получил ответ, что преступнику уже выдвигали аналогичные условия, но достичь согласия не удалось», — говорится в публикации.

В итоге стражи порядка пошли на штурм здания, где находился похититель ребенка. В результате злоумышленника нейтрализовали, а мальчика эвакуировали сотрудники спецподразделений. Сейчас он находится в медучреждении и испытывает сильное нервное потрясение.

Отец также рассказал, что перед происшествием сын, его троюродный брат и подозреваемый находились рядом с торговым центром. Преступник схватил мальчика за одежду и затолкал в пустующее строение. Второй ребенок побежал к матери и сообщил ей о случившемся.

В публикации указано, что преступником оказался скрывавшийся от правосудия осужденный Николай Валов, который ранее уже отбывал наказание за совершение убийства.