После личного приема прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины на промышленном предприятии. Ранее следствие дважды отказывало в возбуждении дела, несмотря на выявленные нарушения при расследовании несчастного случая.

Как сообщили в прокуратуре, к Дмитрию Коданёву обратилась вдова погибшего работника. Мужчина получил смертельные травмы в начале октября 2025 года.

Во время работы на промышленном предприятии произошло воспламенение газоопасной смеси. Рабочий получил ожоги и упал с высоты около шести метров. От полученных повреждений он скончался.

Расследование производственного несчастного случая показало, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации работ и отсутствия должного контроля со стороны руководства предприятия.

После происшествия следственные органы провели процессуальную проверку. По ее итогам дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Надзирающий прокурор обнаружил нарушения законодательства. В частности, следователи не провели необходимые проверочные мероприятия и допустили нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства.

Руководителю следственного органа внесли требование об устранении выявленных нарушений.

После вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вдова погибшего признана потерпевшей. Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры.