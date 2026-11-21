Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» заключил контракт с вратарём Антоном Чибизовым. О подписании сообщает «Наш хоккей».

Текущий сезон 2026/27 вратарь начинал в казанском «Барсе», где успел провести 9 матчей. Годом ранее, в сезоне 2025/26, Чибизов также защищал цвета казанской команды: на его счету 22 игры в регулярном чемпионате и один матч в плей-офф.

Переход голкипера в рязанский клуб стал вынужденной мерой. Оба вратаря «Рязани-ВДВ» — Леонид Смирнов и Матвей Ботов — получили травмы, что вынудило руководство оперативно искать усиление на последнем рубеже.

На данный момент «Рязань-ВДВ» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, имея в активе 26 очков после 25 проведённых матчей. Следующую игру рязанцы проведут на выезде против «Норильска» — встреча состоится в пятницу, 27 ноября (0+).