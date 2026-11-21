В Рязанском театре драмы премьера — спектакль «Приговор» по пьесе немецкого драматурга Фердинанда фон Шираха «Террор» в переводе Татьяны Троицкой. Режиссёром выступил Арсений Кудря.

С первых минут зрительный зал становится частью судебного разбирательства. Адвокат, прокурор и другие участники процесса обращаются к публике как к присяжным. Зрителям предстоит не просто следить за ходом заседания, но и вынести собственный вердикт. От него зависит, чем закончится спектакль.

На скамье подсудимых оказывается военный лётчик Геннадий Осикович. По сюжету террористы захватывают самолёт Ту-204, следующий из Минеральных Вод в Москву, и берут в заложники 164 пассажира. Лайнер направляется к стадиону «Лужники», где проходит футбольный матч с участием 63 тысяч зрителей. Чтобы предотвратить ещё большую трагедию, Осикович принимает решение сбить самолёт. Теперь ему предстоит ответить перед судом за гибель пассажиров. Но так ли легко осудить человека, которому пришлось выбирать между двумя катастрофами?

В антракте зрители переходят к голосованию. Каждый получает металлический шарик и опускает его в специальную тумбу, выбирая оправдательный или обвинительный вердикт. От решения присяжных зависит, какую из двух концовок увидит зал.

Роль Геннадия Осиковича исполняет Алексей Халилов. Для артиста работа над спектаклем стала первым опытом в формате театр-док. При этом даже после репетиций он не смог однозначно оценить поступок своего героя:

«Сколько ни шли репетиции, я до сих пор не могу точно сказать, как бы поступил на его месте. Не могу оценивать действия своего персонажа: хорошо это или плохо. Думаю, здесь просто нет категорий, в которых можно было бы всё решить однозначно».

Для российского театра пьеса «Террор» остаётся редким материалом. По словам Арсения Кудри, до Рязани в нашей стране её ставили лишь однажды. За рубежом она получила известность и с успехом шла в Германии, Великобритании и других странах. Обратиться к этой истории Рязанский театр смог благодаря победе в конкурсе президентских грантов.

Для постановки в Рязани пьесу адаптировали к российским реалиям. Татьяна Троицкая выполнила перевод, а Григорий Базаев занимался адаптацией и инсценировкой. Действие перенесли в 2006 год, когда в России приняли закон о противодействии терроризму. При этом сама история, по словам Татьяны Троицкой, выходит далеко за пределы конкретной страны:

«Те вопросы, которые поднимал в своей пьесе Фердинанд фон Ширах, универсальны. Они не привязаны конкретно к Германии или России. Это общечеловеческие нравственные вопросы, нравственные дилеммы, вопросы философско-правового характера».

Судебная форма определяет и сценическое решение. Спектакль почти статичен: здесь мало привычного театрального действия, а основное внимание сосредоточено на словах, аргументах и реакции участников процесса. Зрители при этом не остаются за условной четвёртой стеной. Актёры постоянно обращаются к ним, вовлекая в происходящее.

Создатели не стремятся подсказать публике, какое решение считать правильным. Спор о поступке лётчика продолжается и за пределами сцены, причём единого мнения нет даже у самих артистов. Арсений Кудря рассказал, что команда сознательно оставляет зрителю возможность самостоятельно разобраться в этой нравственной дилемме:

«Мы с артистами до сих пор спорим, и ни у кого нет точного ответа. Мы стараемся внутри спектакля не формировать какую-то одну позицию, не склонять зрителя в одну или другую сторону. Там очень много рассуждений о том, насколько ценна человеческая жизнь, можно ли сравнивать одну жизнь с другой».

В финале зрителям придётся сделать выбор самим. И, возможно, самое непростое начнётся уже после голосования, когда каждый останется наедине с собственным решением. Ведь вынести приговор другому человеку гораздо легче, пока не приходится примерять его поступок на себя.

Увидеть «Приговор» можно 21 и 22 ноября в Рязанском театре драмы. Возрастное ограничение 16+.