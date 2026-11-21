Дежурные средства ПВО уничтожили 61 беспилотник ВСУ, атаковавший Ленинградскую область. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, откуда могли запускать дроны и какие маршруты они могли использовать для выхода к российскому региону.

В комментарии изданию «Аргументы и факты» эксперт предположил, что беспилотники могли стартовать с наземных площадок в Прибалтике. По его словам, не исключен и вариант запуска с территории Украины с последующим пролётом через Эстонию.

Дандыкин допустил также использование воздушных шаров для доставки беспилотников к точкам запуска. Еще один возможный вариант, по его мнению, связан с морскими судами в Балтийском море и Финском заливе.

«Могли с Балтийского моря, со стороны Финского залива, если там какие-то пароходы есть, они уже не скрывают этого», — пояснил военный эксперт.

Дандыкин считает, что украинская сторона старается прокладывать маршруты дронов в обход российской территории. По его словам, противник понимает, что при полете над Россией беспилотники с высокой вероятностью будут уничтожены средствами ПВО.

Эксперт уточнил, что маршруты через российскую территорию все же существуют. Однако речь идет о дальних беспилотниках, количество которых у ВСУ ограничено. Такие аппараты, по словам собеседника издания, направляют в сторону Урала.

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