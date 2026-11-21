В Казахстане растёт число заболевших респираторной инфекцией, которая особенно тяжело протекает у детей. С начала ноября в Алматы за медицинской помощью обратились более 14 тысяч человек, около 3 тысяч детей госпитализировали. Родители сообщают о температуре выше 40 градусов, которую не удаётся надолго сбить лекарствами.
По данным SHOT, заболевшие дети несколько дней страдают от сильного жара, озноба, ломоты в теле, боли в горле и кашля. Некоторые жалуются на настолько сильную головную боль, что им трудно открыть глаза.
В отдельных случаях инфекция сопровождается рвотой и диареей. После приёма лекарств температура может ненадолго снижаться, но затем снова поднимается. Из-за тяжёлого течения родители прозвали заболевание «валящим с ног вирусом».
Больницы Алматы готовят дополнительные места
В социальных сетях распространяются видео из переполненных медицинских учреждений. Родители рассказывают, что вместе с детьми подолгу ждут приёма врачей. Некоторые взрослые утверждают, что сами заражаются, пока находятся в очередях.
На фоне роста числа обращений местные больницы готовят дополнительные койки для пациентов.
Пока официальной информации о том, есть ли среди заболевших граждане России, нет. Не сообщается и о точном возбудителе инфекции.