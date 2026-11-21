В Казахстане растёт число заболевших респираторной инфекцией, которая особенно тяжело протекает у детей. С начала ноября в Алматы за медицинской помощью обратились более 14 тысяч человек, около 3 тысяч детей госпитализировали. Родители сообщают о температуре выше 40 градусов, которую не удаётся надолго сбить лекарствами.

По данным SHOT, заболевшие дети несколько дней страдают от сильного жара, озноба, ломоты в теле, боли в горле и кашля. Некоторые жалуются на настолько сильную головную боль, что им трудно открыть глаза.

В отдельных случаях инфекция сопровождается рвотой и диареей. После приёма лекарств температура может ненадолго снижаться, но затем снова поднимается. Из-за тяжёлого течения родители прозвали заболевание «валящим с ног вирусом».

Больницы Алматы готовят дополнительные места

В социальных сетях распространяются видео из переполненных медицинских учреждений. Родители рассказывают, что вместе с детьми подолгу ждут приёма врачей. Некоторые взрослые утверждают, что сами заражаются, пока находятся в очередях.

На фоне роста числа обращений местные больницы готовят дополнительные койки для пациентов.

Пока официальной информации о том, есть ли среди заболевших граждане России, нет. Не сообщается и о точном возбудителе инфекции.