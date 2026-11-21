В филиале Национального центра «Россия» состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с родительским комитетом региона. В обсуждении актуальных вопросов образования также приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Главной темой диалога стали инициативы, касающиеся школьного распорядка, профориентации и безопасности.

Одним из ключевых предложений от родителей стало введение режима «школы полного дня» для учеников первых и вторых классов. Предполагается, что после уроков дети смогут оставаться в школе для посещения кружков. Губернатор отметил важность учета интересов ребят и реальных возможностей каждой конкретной школы при реализации такой инициативы.

Также на встрече поднимался вопрос выбора образовательной траектории после девятого класса. Участники обсудили, как курс «Россия – мои горизонты» помогает школьникам познакомиться с профессиями и предприятиями региона, чтобы сделать осознанный выбор между продолжением учебы в школе и поступлением в колледж.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности. Глава региона обратился к директорам школ с просьбой регулярно проводить тренировки, чтобы и дети, и взрослые четко знали алгоритм действий в экстренных ситуациях. Кроме того, участники встречи затронули тему защиты достоинства педагогов, отметив, что уважение к учителю начинается с атмосферы в семье.

Подводя итоги, Павел Малков поблагодарил родителей за активную позицию и конструктивные предложения.