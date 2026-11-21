Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл встречу с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, посетившим регион с рабочей поездкой 20 ноября. Стороны обсудили развитие образовательной инфраструктуры, создание комфортных условий для учащихся и педагогов, а также повышение доступности и качества обучения.

Павел Малков поблагодарил главу Минпросвещения за всестороннюю поддержку региона.

«Благодаря решениям Президента РФ В. В. Путина и реализации нацпроектов происходят огромные изменения в образовательной среде, таких возможностей у регионов еще никогда не было. В Рязанской области модернизировано 65 школ, в том числе десять в этом году. Еще столько же планируем в 2027. По этой же программе у нас активно идет обновление детских садов и колледжей. Важно, что это не просто модернизация, а формирование нового образовательного пространства, в котором есть часть труда каждого: все работы осуществляются во взаимодействии с педагогами, родителями и учениками», – сказал Губернатор.

Он также отметил, что в настоящее время ведется строительство 10 новых образовательных учреждений. На большинстве объектов работы ведутся в соответствии с графиком. По тем, где есть отставание по срокам из-за недобросовестных подрядчиков или необходимости доработки ПСД, предпринимаются все необходимые меры. Павел Малков заверил, что новые объекты на особом контроле и обязательно будут введены в эксплуатацию.

Отдельное внимание было уделено передовой школе. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где создаются такие учреждения. Губернатор подчеркнул:

«Отдельная благодарность за поддержку в строительстве передовой школы. Реализуем решение Президента РФ. Рассчитываем, что у нас она будет запущена первой в стране. Передовая школа – знак качества для Рязанской области, новая ступенька и серьезный катализатор для развития образования в целом».

Министр просвещения РФ выразил благодарность Губернатору Павлу Малкову за личную вовлеченность в развитие системы образования. Сергей Кравцов подчеркнул, что Рязанская область является регионом-лидером по реализации национальных проектов в этой сфере. «Мы ставим в пример Рязанскую область: по уровню организации управленческой команды, планирования работ. Инициативы, которые выдвигаются вами, поддерживаются на федеральном уровне», – сказал Сергей Кравцов.

Он также поблагодарил Павла Малкова за предложение о проведении эксперимента, направленного на упрощение и ускорение малых госзакупок для сферы образования. Губернатор выдвинул его как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».