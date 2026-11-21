В декабре 2026 года некоторые российские пенсионеры получат прибавку к выплатам. Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста в ноябре 2026, и тех, кому впервые установили инвалидность I группы. Дополнительные деньги начислят автоматически, подавать заявление не потребуется.

Об этом в интервью РИА Новости рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По ее словам, прибавка связана с надбавкой на уход. В 2026 году ее размер составляет чуть более 1,4 тысячи рублей.

Кавшар пояснила, что право на такую выплату возникает при достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы. Перерасчет производится без обращения в Социальный фонд.

Депутат отдельно предупредила о публикациях, в которых обещают дополнительные повышения пенсий до конца года. Все предусмотренные на 2026 год индексации уже состоялись. Других массовых повышений не планируется. По словам Кавшар, некорректные сообщения о дополнительных выплатах могут ввести пенсионеров в заблуждение и создать почву для действий мошенников.