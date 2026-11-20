Зимняя прогулка может обернуться не только испорченным настроением, но и повреждением одежды, обуви или гаджетов, если проезжающий автомобиль окатит пешехода грязью или снежной кашей. Юрист Сергей Жорин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» разъяснил, что пострадавший не обязан молча мириться с ущербом и имеет полное право потребовать от автомобилиста возмещения расходов на химчистку, ремонт или полную замену испорченных вещей.

Как пояснил эксперт, согласно пунктам 1.5 и 10.1 Правил дорожного движения, водитель обязан учитывать погодные и дорожные условия, выбирая скорость, которая не создаст опасности для окружающих. Кроме того, автомобиль юридически признается источником повышенной опасности. Это означает, что его владелец несет ответственность за причиненный вред по умолчанию, даже если у него не было прямого умысла навредить кому-либо.

Сергей Жорин подчеркнул, что пешеход не должен оплачивать последствия неосторожности автомобилиста из собственного кармана. Опираясь на статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ, пострадавший вправе требовать полной компенсации ущерба. Сюда входят расходы на химчистку одежды и обуви, ремонт поврежденных вещей, включая мобильные телефоны. Если восстановление имущества невозможно, можно взыскать его полную рыночную стоимость на момент инцидента, а также любые другие документально подтвержденные убытки, напрямую связанные с происшествием.

При этом юрист предупредил, что компенсация морального вреда не назначается автоматически. Одного факта испорченного дня недостаточно, для таких требований необходимы самостоятельные юридические основания.

Поскольку причинение материального ущерба автомобилем может подпадать под определение дорожно-транспортного происшествия, просто выругаться вслед уезжающей машине будет недостаточно. Адвокат рекомендует четкий алгоритм действий: зафиксировать государственный номер автомобиля, сделать фотографии испорченных вещей и места происшествия, собрать контактные данные очевидцев, вызвать сотрудников ГИБДД, запросить записи с ближайших камер видеонаблюдения, сохранить все чеки из химчистки или заключения сервисных центров о невозможности ремонта.

Если факт инцидента будет подтвержден, ущерб может быть возмещен через страховую компанию по полису ОСАГО, так как закон страхует ответственность владельца ТС за вред имуществу потерпевших.

Однако если водитель осознает, что стал участником ДТП, но все равно скроется с места происшествия, последствия для него будут куда серьезнее стоимости испорченной куртки. За оставление места аварии при наличии состава правонарушения законодательство предусматривает лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.