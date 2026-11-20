Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на четвертом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в американском городе Эверетт (штат Вашингтон). Ее успешное выступление после рождения ребенка вызвало широкий резонанс и получило высокую оценку со стороны легендарной спортсменки.

По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 213,90 балла. Первое место на турнире заняла представительница Японии Ами Накаи с результатом 236,81 балла. Этот успех стал закономерным продолжением серии удачных стартов спортсменки в текущем сезоне.

Напомним, что в августе 2025 года Трусова стала мамой, а в январе 2026 года официально возобновила соревновательную карьеру после четырехлетнего перерыва. Несмотря на столь длительную паузу, фигуристка демонстрирует высочайший уровень подготовки. Помимо серебра в США, в ноябре она заняла вторую строчку на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне. Ранее в сезоне она также одержала победу на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате и взяла серебро на аналогичных соревнованиях в Токио.

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с РИА Новости высоко оценила достижения спортсменки, назвав ее камбэк стопроцентно успешным. По словам спортсменки, это не просто возвращение атлета, а настоящий триумф матери на льду, который позволяет говорить о переписывании истории женского спорта.

«Возвращение Трусовой состоялось на 100%. Это не просто возвращение спортсменки, это возвращение мамы на лед. История по-настоящему уникальная. Можно сказать, Саша переписывает историю женского спорта», — сказала Бутырская.

Бутырская, имеющая собственный опыт материнства, выразила искреннее удивление тем, как Трусова совмещает две сложнейшие роли. Она отметила, что воспитание малыша требует колоссального внимания и любви, а постоянные перелеты с ребенком делают задачу спортсменки поистине героической.

Чемпионка мира подчеркнула, что, несмотря на молодость и энергию Александры, справиться с такой колоссальной нагрузкой под силу далеко не каждой женщине, назвав ситуацию уникальной и подчеркнув, что «так может только Саша Трусова».