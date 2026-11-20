Сотрудники «Водоканала города Рязани» успешно провели комплекс аварийно-восстановительных работ на улице Пронская. Коммунальщикам удалось ликвидировать повреждение на участке городской водопроводной сети.

В ходе детального обследования трубопровода инженеры выявили перелом чугунной трубы диаметром 100 миллиметров. Именно это механическое повреждение стало причиной образования утечки воды и потребовало немедленного вмешательства ремонтных бригад.

Процесс ликвидации аварии был сопряжен с рядом технических трудностей. Работы существенно осложнялись большой глубиной залегания поврежденного трубопровода, а также плотным расположением в непосредственной близости других подземных инженерных коммуникаций. Несмотря на стесненные условия, сотрудники предприятия смогли аккуратно провести земляные и монтажные работы.

Для устранения повреждений и надежной фиксации участка специалисты установили специальные ремонтные муфты. Проведенные мероприятия позволили полностью устранить течь и восстановить абсолютную герметичность чугунного водопровода, обеспечив бесперебойную подачу ресурса потребителям.