В 2027 году российских рыболовов ждут изменения в правилах любительского и промышленного лова. В одних регионах Минсельхоз предлагает ограничить добычу отдельных видов рыбы, в других появится возможность организовать рыбалку на специальных участках по путевкам. Изменения затронут Волжско-Каспийский и Азово-Черноморский бассейны, Западную Сибирь, а также традиционное рыболовство коренных малочисленных народов. Об этом пишет канал «Рыбалка во все времена».

Разбираемся, какие ограничения и нововведения предусмотрены законодательством и проектами нормативных актов.

Волжско-Каспийский бассейн: ограничения на вылов щуки и воблы

Одни из наиболее заметных изменений касаются Астраханской области, Калмыкии и водоемов бассейна Волги. Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающий ограничения на добычу нескольких видов рыбы в 2026–2027 годах.

В частности, документ предлагает установить следующие запреты:

Щука. Любительскую рыбалку на этот вид рыбы предлагается запретить с 11 по 31 декабря 2026 года, а затем с 1 января по 15 февраля 2027 года. Ограничение должно действовать на Каспийском море, Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области.

Любительскую рыбалку на этот вид рыбы предлагается запретить с 11 по 31 декабря 2026 года, а затем с 1 января по 15 февраля 2027 года. Ограничение должно действовать на Каспийском море, Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области. Вобла. С 1 января по 31 декабря 2027 года предлагается запретить ее промышленный и любительский вылов. Исключение предусмотрено для разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства.

С 1 января по 31 декабря 2027 года предлагается запретить ее промышленный и любительский вылов. Исключение предусмотрено для разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства. Плотва. Отдельное ограничение на промышленный и любительский вылов этого вида планируется в семи районах Астраханской области: Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском.

Проект предусматривает и ограничения на промышленный лов с использованием речных закидных мелкоячейных неводов. Для разных частей орудий лова устанавливаются минимальные размеры ячеи, призванные ограничить попадание молоди рыбы.

Таким образом, речь идет не только о сезонных запретах, но и об изменении условий промышленного рыболовства.

Западная Сибирь: появятся участки для платной рыбалки

С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом № 128-ФЗ от 2 мая 2026 года. Они расширяют перечень рыбохозяйственных бассейнов, в которых разрешено выделять специальные участки для организации любительского рыболовства.

К четырем уже предусмотренным бассейнам — Байкальскому, Дальневосточному, Северному и Восточно-Сибирскому — добавится Западно-Сибирский.

На таких территориях рыбаки смогут ловить особо ценные и ценные виды водных биоресурсов по специальным путевкам. Для этого пользователи участков должны будут создать необходимую инфраструктуру.

Перечень водоемов и виды рыбы, разрешенные для добычи на конкретных территориях, определит правительство по предложениям региональных властей.

Новый порядок не означает, что вся рыбалка в Западной Сибири станет платной. Речь идет только о специально выделенных участках, где потребуется путевка.

Азово-Черноморский бассейн: новые правила с сентября 2027 года

Минсельхоз подготовил проект обновленных правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Предполагается, что они начнут действовать 1 сентября 2027 года и сохранят силу до 1 сентября 2033 года.

Документ предусматривает более подробное регулирование промысла, включая требования к оборудованию судов, отчетности и учету добытых водных биоресурсов.

Отдельные положения касаются вылова камбалы-калкан, акул и скатов. Для используемых сетей предлагается установить дополнительные требования к размерам ячеи, материалам и условиям применения.

Проект затрагивает и добычу рапаны. В нем прописаны условия использования различных орудий лова, а также ограничения на добычу моллюска на рыбоводных участках.

Еще одно положение касается медуз: проект предусматривает возможность их выброса при массовом попадании в орудия промышленного лова.

Пока эти положения следует рассматривать именно как предложения Минсельхоза, а не как уже действующие правила.

Рыболовные участки: изменения с 1 сентября 2027 года

Федеральный закон № 322-ФЗ от 4 августа 2026 года меняет отдельные положения законодательства о рыболовстве. Поправки вступят в силу 1 сентября 2027 года.

Они затрагивают порядок определения границ рыболовных участков и обязанности пользователей таких территорий.

В частности, закон уточняет требования к искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Для отдельных пользователей предусматриваются обязательства по выпуску молоди рыбы. Их объемы, сроки и перечень видов будут определяться правительством на основании научных рекомендаций.

Документ содержит и переходные положения для участков, границы которых указаны в договорах, заключенных до 1 сентября 2027 года.

Традиционное рыболовство КМНС: новый порядок

С 1 января 2027 года меняются условия традиционного рыболовства для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Основным основанием для осуществления такого промысла станет включение сведений о человеке в специальный список, который формирует Федеральное агентство по делам национальностей.

Для граждан, включенных в список, предусмотрен беззаявительный порядок. Они смогут заниматься традиционным рыболовством бесплатно на водоемах общего пользования в пределах установленных годовых норм.

Для тех, чьих данных в списке нет, в 2027 году сохраняется переходный порядок: воспользоваться правом на традиционный лов можно при наличии ранее поданной заявки и соответствующего решения Росрыболовства.

Особые условия предусмотрены для несовершеннолетних представителей КМНС младше 14 лет. Их сведения в общий список не включаются, поэтому для них действует отдельный порядок.

Штрафы за нарушение правил рыболовства

За несоблюдение правил вылова рыбакам грозит административная ответственность. По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. В отдельных случаях возможна конфискация судна и орудий добычи.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом нарушение запретов на вылов конкретных видов рыбы может повлечь дополнительное взыскание ущерба водным биоресурсам. Его размер рассчитывается по установленным таксам с учетом вида и количества незаконно добытой рыбы.

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Конкретная санкция зависит от характера нарушения и соответствующей статьи КоАП РФ.

Что нужно знать рыболовам перед сезоном 2027 года

Изменения в законодательстве затрагивают сразу несколько направлений: сохранение рыбных запасов, организацию платной любительской рыбалки, промышленный промысел и традиционное рыболовство.

Самые жесткие ограничения могут коснуться жителей и гостей Астраханской области и Калмыкии. В Западной Сибири, напротив, появится дополнительный механизм организации рыбалки на специально выделенных участках.

При этом не все перечисленные нововведения имеют одинаковый правовой статус. Федеральные законы № 128-ФЗ и № 322-ФЗ уже приняты, тогда как новые ограничения на вылов отдельных видов рыбы и правила Азово-Черноморского бассейна представлены в проектах нормативных актов.

Рыболовам стоит проверять действующие правила непосредственно перед поездкой на водоем. Особенно внимательно следует относиться к региональным ограничениям, срокам запретов и разрешенным способам добычи.