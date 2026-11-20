В Шиловском районе сотрудники полиции раскрыли кражу и факт вандализма в здании местной власти. В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» обратилась работница администрации Санского сельского поселения. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в служебный кабинет и похитили из ее стола пятитысячную банкноту.

Заявительница и ее коллеги были шокированы состоянием рабочих мест. Придя утром на работу несколько дней назад, сотрудники обнаружили взломанную входную дверь и настоящий хаос в помещениях. Неизвестный злоумышленник разбросал официальные бумаги и в буквальном смысле порвал на мелкие клочки листы из рабочих блокнотов.

Оперативники уголовного розыска немедленно приступили к поискам, однако выйти на след нарушителя по горячим следам не удалось. Ситуация прояснилась во время опроса местных жителей. Выяснилось, что 15-летний житель села Санское начал открыто хвастаться перед знакомыми, что неожиданно «разбогател» на 5 тысяч рублей. Полицейские проверили эту информацию и полностью подтвердили причастность подростка к взлому.

Задержанный сельчанин признался, что проник в здание администрации исключительно ради развлечения. Оказавшись внутри, он начал рыться в ящиках столов и разбрасывать документы, пока не наткнулся на крупную купюру. Часть похищенных денег оперативники успели изъять, а остальное подросток уже потратил на приобретение спиртного и сигарет.

Следователь полиции возбудил в отношении 15-летнего вандала уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, подростка привлекут к отдельной ответственности за умышленную порчу имущества и учиненный беспорядок в муниципальном здании.