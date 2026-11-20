Предпремьерный показ мюзикла «Капитанская дочка» (12+) композитора Евгения Загота и либретто Карена Кавалеряна, прошедший 19 ноября на сцене Рязанского областного музыкального театра, стал смелым экспериментом. Создатели не просто перенесли повесть Александра Пушкина на подмостки, но и предложили зрителю свежий взгляд на классику, где историческая достоверность органично переплетается с современным музыкальным языком и оригинальной сценографией.

Либретто, следуя за пушкинским текстом, всё же претерпело сценические сокращения и изменения. Однако ключевым нововведением стал персонаж Лихо — собирательный образ русской доли. Этот герой, подобно пауку, плетёт невидимые нити, влияя на судьбы Гринёва и Мироновой. Режиссёр Анастасия Русанова подчёркивает, что при всей современности подхода авторам удалось сохранить дух эпохи и главную мысль: в переломные времена честь, верность и милосердие остаются главными ориентирами.

«Абсолютно современный подход авторов к либретто и музыке, но мы постарались сохранить общий визуал эпохи, постарались сохранить понимание чести и достоинства того времени, именно ту историю, которую рассказывает нам Пушкин. Всё современно, но в то же время с флёром эпохи», — сказала Анастасия Русанова.

Художник-постановщик Андрей Климов создал лаконичную, но трансформирующуюся декорацию, где каждый элемент несёт смысл. Особого внимания заслуживают костюмы, которые представляют собой условные силуэты с продуманной цветовой символикой.

Мир хаоса и бунта (пугачёвцы) воплощён в тёплых, землистых тонах. Здесь преобладают оттенки листвы, глины и природы. Отдельного упоминания заслуживают женские образы, особенно те, что предстают в белоснежных одеяниях. Фигуры в длинных свободных балахонах с пышными рукавами. Их головы украшены массивными, сияющими кокошниками-коронами с множеством лучей или рогами. Шеи девушек обвивают массивные бусы из красных и белых камней, контрастирующих с белой тканью. В сочетании с ярким красным светом софитов и металлическими конструкциями на заднем плане эти героини сопровождают хаос мятежа.

Музыкальное сопровождение, по словам дирижёра-постановщика Станислава Майского, отличается стилистическим разнообразием — от джаза до городского романса. Это накладывает высокие требования к исполнителям, которые должны передать всю палитру чувств. Оркестр и вокал сливаются воедино, чтобы рассказать историю о нравственном выборе и великодушии даже в лице жестокого Пугачёва.

«Музыкальный язык спектакля довольно современный, но при этом музыкальный стиль прекрасно раскрывает все аспекты сюжета, подаёт его довольно свежо и интересно. Это накладывает определённые требования к исполнителям», — сказал Станислав Майский.

Премьера мюзикла состоится 20 ноября. У зрителей есть уникальная возможность увидеть, как классический сюжет обретает новую жизнь в современном прочтении.