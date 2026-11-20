Сапожковский районный суд Рязанской области приговорил водителя трактора к двум годам лишения свободы условно за ДТП, в котором погиб пешеход. Обвинительный приговор вынесли 18 ноября 2026 года.

Авария произошла утром 16 апреля 2026 года на территории ООО «АГРО-С». Водитель Ш.В. управлял трактором «AXION 940» с полуприцепом и двигался задним ходом. В это время по направлению к трактору шел пешеход К.Ю. Через некоторое время мужчина остановился на пути движения сельскохозяйственной машины.

Водитель продолжил движение задним ходом со скоростью около 5 км/ч и начал поворачивать налево. Он не убедился в безопасности маневра и не воспользовался помощью других лиц, хотя в сложившейся ситуации это требовалось. В результате трактор наехал на пешехода.

От полученных травм К.Ю. скончался на месте происшествия.

Суд установил, что водитель грубо нарушил пункты 1.3, 1.5, 8.1 и 8.12 Правил дорожного движения. Эти нарушения привели к гибели человека.

Ш.В. признал вину полностью. Потерпевшая не предъявляла к нему претензий и не настаивала на строгом наказании.

Его действия квалифицировали по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.