Президент США Дональд Трамп пытается убедить европейских лидеров начать переговоры с Россией, однако страны ЕС пока не готовы менять свою позицию по украинскому конфликту. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, европейские государства продолжают выступать за усиление давления на Москву и настаивают на прекращении огня как обязательном условии урегулирования конфликта. При этом в ЕС заявляют о недоверии к российской стороне.

Светов считает, что Трамп пытается изменить подход европейских союзников, но пока не располагает достаточными возможностями, чтобы добиться от них нужных решений.

«Какие-то подвижки есть, но не стоит питать иллюзий. Дело обстоит так: ничего кардинально не изменилось, а европейцы по-прежнему хотят нам диктовать, что и как мы должны делать», — отметил политолог.

Отдельно Юрий Светов обратил внимание на возможный приезд в рамках переговорного процесса советников по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Речь идет о Джонатане Пауэлле, Гюнтере Зауттере и Эммануэле Бонне.

По оценке эксперта, участие этих представителей может повлиять на дальнейшие перспективы диалога. При этом Москва пока не подтверждала согласие на участие представителей Евросоюза в следующем раунде переговоров с Киевом.