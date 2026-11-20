Украинские атомные электростанции сократили производство электроэнергии после ночных и утренних ударов по объектам энергетической инфраструктуры 20 ноября. Повреждения получили электростанции и подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электричества между регионами страны.

По данным первого заместителя министра энергетики Украины, к утру перебои с электроснабжением затронули Киев и десять областей. В числе пострадавших регионов оказались Винницкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская и Черниговская области.

Серьёзные отключения произошли и в Одесской области. После удара по энергетическому объекту ДТЭК под Одессой без электричества остались более 41 тысячи потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

В Киеве, а также Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях энергетики перешли на аварийные графики отключения электричества.

В большинстве регионов продолжают действовать почасовые ограничения. Промышленные предприятия получили указание существенно сократить потребление электроэнергии.

В Минэнерго Украины рассчитывают вернуться к плановым графикам после стабилизации энергосистемы.

Аварийные бригады уже приступили к восстановлению повреждённой инфраструктуры. Однако постоянные воздушные тревоги мешают специалистам работать в обычном режиме и замедляют ремонт.

В украинском Минэнерго заявляют, что энергосистема будет постепенно возвращаться к нормальной работе по мере восстановления повреждённых сетей, пишет «Военное обозрение».