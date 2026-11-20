Сапожковский районный суд приговорил 22-летнего местного жителя к четырём годам лишения свободы условно за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Во время конфликта на центральной площади рабочего посёлка он ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове, в результате чего потерпевший получил перелом основания черепа.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, инцидент произошёл в июле 2026 года. Между двумя мужчинами возникла словесная ссора, которая закончилась нападением.

Суд установил, что подсудимый использовал стеклянную бутылку в качестве оружия. Его действия квалифицировали по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Во время судебного разбирательства молодой человек признал вину и раскаялся. Он возместил потерпевшему материальный и моральный вред.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.