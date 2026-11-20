Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения западных СМИ о возможном вступлении Украины в обновлённый НАТО в обмен на территориальные уступки России.

В своём Telegram-канале Медведев назвал такую идею безумной. По его словам, возможное присоединение Киева к НАТО стало одной из причин начала СВО, а сам Альянс представляет собой враждебный России блок.

При этом политик допустил другой вариант развития событий. Он иронично предположил, что под территориями, которые могут обсуждаться в рамках подобных предложений, может подразумеваться практически вся Украина, за исключением части Галиции.