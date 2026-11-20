Прокуратура Михайловского района помогла местному жителю с инвалидностью I группы добиться компенсации морального вреда из-за несвоевременного обеспечения средствами реабилитации.

Проверка показала, что мужчина по индивидуальной программе реабилитации нуждается в ежедневном использовании технических средств. Однако с июля по сентябрь 2026 года он не получал необходимого оборудования.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ выплатить мужчине компенсацию морального вреда.

Судебное разбирательство завершилось в пользу заявителя. Сейчас мужчина полностью обеспечен необходимыми средствами реабилитации.