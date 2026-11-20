19 ноября в Скопине открыли «умную спортивную площадку» возле школы № 4 в Автозаводском микрорайоне. Объект построили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.

На церемонии открытия министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис поблагодарил спортивную общественность и всех, кто участвовал в создании площадки. Он напомнил о спортивных традициях Скопинского округа и выразил надежду, что новый объект поможет школьникам добиться высоких результатов.

Глава Скопинского округа Михаил Ромодин пожелал ребятам использовать площадку для тренировок и достижения спортивных целей. По его словам, для кого-то занятия здесь могут стать началом спортивного пути, а для кого-то — продолжением уже начатой карьеры.

После официальной части выпускница школы № 4, мастер спорта России по боксу Дарья Калачёва провела зарядку для учеников.

На тренажёрах установили QR-коды. С помощью смартфона школьники смогут открыть инструкции по правильному использованию оборудования. На территории площадки работает Wi-Fi.

Рядом оборудовали спортивную зону со специальным покрытием. Здесь установили футбольные ворота, волейбольную сетку, а также места для запасных игроков и зрителей.