В школе № 48 Рязани прошла дегустация блюд школьного питания. АО «Детское питание» представило участникам новые позиции меню, среди которых картофельное пюре с запечённой рыбой и куриное филе с овощами.

Попробовать блюда и оценить рацион пришли представители городской администрации, учителя, родители и ученики.

Гостям предложили не только новинки. В меню дегустации вошли пшённая каша с тыквенным пюре, зелёные щи на курином бульоне, творожная запеканка с джемом, бутерброд с сыром и салат из белокочанной капусты.

Из напитков представили иван-чай и клюквенный кисель. На полдник предусмотрели яблоки, сок, фруктовое пюре и йогурты.

Как сообщили организаторы, все блюда приготовили с соблюдением санитарных норм и технологических стандартов.

После дегустации участники поделились впечатлениями и заполнили анкеты. АО «Детское питание» регулярно проводит такие встречи, чтобы учитывать мнение родителей, педагогов и школьников при формировании меню.