В школе № 48 Рязани прошла дегустация блюд школьного питания. АО «Детское питание» представило участникам новые позиции меню, среди которых картофельное пюре с запечённой рыбой и куриное филе с овощами.
Попробовать блюда и оценить рацион пришли представители городской администрации, учителя, родители и ученики.
Гостям предложили не только новинки. В меню дегустации вошли пшённая каша с тыквенным пюре, зелёные щи на курином бульоне, творожная запеканка с джемом, бутерброд с сыром и салат из белокочанной капусты.
Из напитков представили иван-чай и клюквенный кисель. На полдник предусмотрели яблоки, сок, фруктовое пюре и йогурты.
Как сообщили организаторы, все блюда приготовили с соблюдением санитарных норм и технологических стандартов.
После дегустации участники поделились впечатлениями и заполнили анкеты. АО «Детское питание» регулярно проводит такие встречи, чтобы учитывать мнение родителей, педагогов и школьников при формировании меню.