Телеведущий Иван Ургант вместе с женой стал владельцем квартиры и подвального помещения в элитном доме на Лазурном Берегу. По предварительной оценке, стоимость французской недвижимости шоумена достигает 1,45 млн евро. Об этом сообщает SHOT.

Объекты находятся в городке Больё-сюр-Мер, расположенном неподалёку от Ниццы. В здании раньше работал роскошный отель Le Bristol. С 1899 по 1954 год там останавливались представители европейских королевских семей и другие известные исторические личности. Среди постояльцев гостиницы были королева Италии Маргарита Савойская и наследный принц Сербии, впоследствии ставший королём Югославии Александром I.

После закрытия отеля здание разделили на небольшие квартиры. Одну из них, двухкомнатную квартиру на третьем этаже, приобрели Иван Ургант и его жена. Позднее супруги купили ещё и помещение в подвале. По данным SHOT, телеведущий может использовать его для хранения велосипеда и других вещей.

Среди собственников недвижимости в этом доме есть и другие россияне.

Покупками на Лазурном Берегу французские активы телеведущего не ограничиваются. В 2015 году он приобрёл квартиру в Париже стоимостью более 3 млн евро.

Позднее Ургант оформил в собственность подсобное помещение, которое сохранил после продажи квартиры в 2017 году.

Ещё одним объектом телеведущего стала квартира в районе Avenue Hoche, неподалёку от Триумфальной арки. Там же он зарегистрировал место жительства, указав паспорт Израиля.