В возрасте 64 лет скончался Герберт Моралес, основатель и бессменный лидер московской регги-группы Jah Division («Джа Дивижн»). Через два дня, 22 ноября, музыканту исполнилось бы 65 лет. О его смерти сообщает SHOT.

Герберт Моралес родился в Москве. Его отец, Леопольдо Моралес, был кубинским революционером и соратником Че Гевары.

В конце 1980-х годов музыкант основал Jah Division. Коллектив стал одним из первых российских исполнителей, познакомивших отечественную публику с регги.

Несколько лет назад Моралес переехал из России в Израиль. Обстоятельства и причины смерти музыканта пока неизвестны.