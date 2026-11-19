Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области продолжает координировать оказание шефской помощи в подготовке к зимнему периоду подшефной Херсонской области. В настоящее время завершает свою командировку специализированная бригада муниципального унитарного предприятия «РМПТС».

Рязанские специалисты прибыли в регион в один из самых ответственных моментов для теплоэнергетиков — непосредственно перед стартом отопительного сезона, который в Херсонской области официально начался 1 ноября. Главной задачей команды было не только проверить готовность оборудования к зимним нагрузкам, но и оперативно наладить работу систем, устранив любые неисправности, выявленные при первом запуске тепла.

За время пребывания в командировке рязанские мастера выполнили ряд важнейших ремонтных и пусконаладочных работ на нескольких социальных и административных объектах Чаплинского округа. В фельдшерско-акушерском пункте села Шевченко проведен ремонт системы отопления, в детской музыкальной школе поселка Аскания-Нова выполнено техническое обслуживание оборудования котельной.

В административном здании поселка Чаплинка установлен и введен в эксплуатацию резервный твердотопливный котел, смонтированы вентиляция и дымоход, а также заменен вышедший из строя циркуляционный насос. В котельной школы села Хлебодаровка восстановлена работоспособность приточной вентиляции. В Чаплинском гериатрическом пансионате проведены подготовительные мероприятия для последующего монтажа душевой кабины. В центральной районной больнице Чаплинки выполнена полная наладка системы отопления.

Выполнение этих задач позволило обеспечить надежное теплоснабжение важных социальных объектов в условиях зимнего периода. В региональном министерстве подчеркнули, что шефская помощь со стороны рязанских специалистов не ограничивается этой командировкой и будет продолжена в дальнейшем.