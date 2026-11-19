В Рязанском муниципальном округе открыли новый производственный объект, который призван поддержать местное сельское хозяйство. На территории села Денежниково ввели в эксплуатацию современный цех, специализирующийся на производстве препаратов для защиты растений.

Строительство и запуск предприятия подтвердили в управлении государственного строительного надзора Рязанской области. Открытие этого объекта стало важным шагом в укреплении местной производственной базы, отвечающей потребностям агропромышленного комплекса региона.

Новый цех позволит местным фермерам и сельскохозяйственным предприятиям быстро получать современные и эффективные средства для обработки культур. Это обеспечит надежную защиту полей от вредителей и болезней, что, в свою очередь, будет способствовать стабильному росту урожайности и укреплению продовольственной безопасности Рязанской области.