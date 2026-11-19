Саратовская область 19 ноября подверглась удару со стороны Вооруженных сил Украины. О факте атаки и ее последствиях сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате инцидента есть погибшие среди мирного населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Основной удар пришелся на территорию Красноармейского района. Изначально сообщалось о трех погибших и одном раненом, однако в ходе работы на месте происшествия информация была уточнена. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, а количество получивших ранения возросло до двух человек.

Глава региона подчеркнул, что все оперативные и спасательные службы уже направлены в Красноармейский район. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара, оценкой нанесенного ущерба и оказанием всей необходимой помощи пострадавшим и их близким.