Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 22 субъектов Российской Федерации на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Такое решение было принято по итогам второго этапа конкурсного отбора проектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования на период 2028–2030 годов составит 88,22 млрд рублей.

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что национальный проект направлен на комплексное обновление населенных пунктов. По его словам, возведение нового жилья должно сопровождаться своевременным созданием современной инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни граждан.

По поручению Президента России для этих целей действует механизм инфраструктурных кредитов. Это долгосрочная форма поддержки регионов на льготных условиях — под 3% годовых сроком на 15 лет. Хуснуллин отметил, что инструмент уже доказал свою эффективность и востребованность среди субъектов Федерации.

Одобренные 23 проекта в 22 регионах предусматривают вложение средств в развитие коммунальной, транспортной, энергетической, туристической и производственной инфраструктуры. Финансирование будет направлено на строительство и модернизацию сетей водо- и теплоснабжения, дорог, электроподстанций, а также на обустройство индустриальных парков и особых экономических зон.

По результатам конкурсного отбора Рязанская область получит 1,1 млрд рублей на реконструкцию автомобильных дорог. Кроме нашего региона, средства на реализацию собственных проектов направлены в Республики Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Татарстан, Хакасия, а также в Алтайский край, Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край и Иркутскую, Калужскую, Московскую, Новгородскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тюменскую области.

Таким образом, с начала действия программы за счет казначейских инфраструктурных кредитов одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на общую сумму 581,22 млрд рублей.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин отметил, что действующие механизмы оказывают благотворное влияние на развитие регионов. По его словам, это достигается главным образом через стимулирование экономического роста, улучшение качества жизни населения и повышение градостроительного потенциала территорий.

Благодаря федеральному финансированию уже построено 48,5 млн кв. м жилья, создано более 240 тыс. новых рабочих мест, а также привлечено порядка 5,4 трлн рублей внебюджетных инвестиций в экономику регионов. С начала действия программ завершены работы по более чем тысяче объектов и мероприятий в сферах коммунальной, транспортной, социальной и промышленной инфраструктуры, а также поставлено 8 447 единиц транспорта.

Оператором программы инфраструктурных кредитов выступает Фонд развития территорий. Компания сопровождает инфраструктурные проекты от подготовки заявок до завершения всех работ.