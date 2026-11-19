В среду, 18 ноября, в Пителинском муниципальном округе на озере Большое, в нескольких сотнях метров от села Юрьево, утонул рыбак. Об этом сообщает издание «Пресса» со ссылкой на местные органы правопорядка.

Полицейские из пункта ОП № 3, который расположен в рабочем поселке Пителино, установили личность погибшего. По предварительным данным, это был мужчина 1957 года рождения, проживавший в селе Юрьево.

Сельчане, находившиеся рядом, первыми заметили происшествие, извлекли тело из воды и сообщили об этом в экстренные службы.

Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют все детали, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.