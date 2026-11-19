19 ноября 2026 года в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС завершилась первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Кандидат психологических наук Вячеслав Кабанов разобрал поведение лидеров трех держав и объяснил, какие скрытые сигналы в их жестах привлекут внимание наблюдателей.

Кандидат психологических наук Вячеслав Кабанов проанализировал видеозаписи первой трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. По оценке специалиста, в целом главы государств придерживались дипломатического протокола, а главным индивидуальным маркером каждого осталась походка.

Перед выходом к камерам все участники проявили легкое волнение: по словам Вячеслава Кабанова, каждый поправил одежду — пиджак или галстук. Психолог считает такую реакцию естественной перед событием подобного масштаба.

Как проявляли себя участники переговоров в кадре?

Вячеслав Кабанов выделил несколько показательных деталей невербального общения и публичного поведения политиков:

Жест принимающей стороны. Председатель КНР Си Цзиньпин в статусе хозяина площадки рукой указал направление движения, хотя путь и так был очевиден. Психолог видит в этом знак демонстрации статуса принимающей стороны по отношению к гостям.

Председатель КНР Си Цзиньпин в статусе хозяина площадки рукой указал направление движения, хотя путь и так был очевиден. Психолог видит в этом знак демонстрации статуса принимающей стороны по отношению к гостям. Обмен знаками за столом. Во время двустороннего контакта Владимира Путина и Дональда Трампа после рукопожатия американский лидер жестом пригласил собеседника присесть, а Путин в ответ указал Трампу на его кресло.

Во время двустороннего контакта Владимира Путина и Дональда Трампа после рукопожатия американский лидер жестом пригласил собеседника присесть, а Путин в ответ указал Трампу на его кресло. Провокационный стиль и риски для образа. Вячеслав Кабанов назвал Дональда Трампа главным провокатором публичных сцен, поскольку тот понимает, что любые кадры с переговоров надолго становятся основой для трактовок и информационных кампаний. По мнению психолога, Путин и Си Цзиньпин учитывают эту особенность и ведут себя с ним осторожнее. При этом специалист отметил, что сам Трамп не застрахован от неловких эпизодов под камерами — например, когда якобы засыпал во время речи Си Цзиньпина, сравнив такие моменты с рисками возрастных промахов, которые ранее сопровождали публичные выступления Джо Байдена.

Сводка ключевых наблюдений из разбора

Участник / тема Что отмечено в разборе Интерпретация психолога Вячеслава Кабанова Все три лидера Поправляли пиджак или галстук перед выходом к камерам; различались походкой Естественное легкое волнение перед публичным выходом при соблюдении протокола Си Цзиньпин Указал рукой очевидное направление движения Демонстрация статуса хозяина площадки по отношению к гостям Трамп и Путин Обмен жестами приглашения присесть на кресла после рукопожатия Показательный обмен знаками вежливости и позиционирования в кадре Дональд Трамп Публичные сцены и эпизод с возможным засыпанием во время речи Си Цзиньпина Склонность задавать провокационную картинку наряду с риском возрастных промахов

Что известно о переговорах в Шэньчжэне?

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа стала первой в истории в подобном формате и прошла 19 ноября 2026 года на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. До совместного раунда политики провели отдельные встречи друг с другом и затронули ключевые вопросы международной повестки, включая темы безопасности и глобальных противоречий.

Ранее политолог и политтехнолог Наталия Елисеева объяснила, что Трамп мог шепнуть Путину перед переговорами. Перед встречей лидеров заметили, как американский президент наклонился к российскому коллеге и что-то негромко произнёс ему на ухо. По мнению Елисеевой, подобные реплики вполне естественны для политиков, которые давно знакомы друг с другом.