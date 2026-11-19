Российские военные могли уничтожить в Киевской области склады с безэкипажными катерами (БЭК), которые предположительно готовили для атак на Крымский мост. Такую версию в беседе с aif.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее военные Telegram-каналы сообщили об ударах беспилотников «Герань» по объектам, обеспечивающим работу ВСУ. Взрывы прогремели в населённых пунктах Лютеж и Новые Петровцы, расположенных вблизи Киевского водохранилища.

По оценке Матвийчука, одним из возможных объектов поражения могли стать базы хранения и обслуживания морских беспилотников. Он пояснил, что бассейн Днепра использовался для разработки и отправки безэкипажных катеров в сторону Чёрного моря. Несколько подобных баз, по словам эксперта, ранее уже уничтожили.

Матвийчук не исключил, что на складах находились сами катера и комплектующие к ним, предназначенные для подготовки новых атак на Крымский мост.

Ещё одной вероятной целью российской армии эксперт назвал энергетическую инфраструктуру вдоль Днепра. По его словам, в этом районе расположены теплоэлектроцентрали, обеспечивающие производство электроэнергии и тепла.

Как считает Матвийчук, удары могли быть направлены на нарушение работы этих объектов.

Тем временем Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке уже в третий раз за неделю. Движение автомобилей и поездов остановили. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что специалисты оценивают причинённый ущерб.