Стендап-комик Элдос Алмазов, умерший в 29 лет после операции, боролся с раком кости, сообщила «АиФ» его двоюродная сестра Айдана.

По ее словам, его родственники, особенно мама и папа, очень долго боролись с этим недугом.

«Вчера во время операции Элдоса не стало», — сказала Айдана.

В мае 2026 года Алмазов объявил подписчкам, что его ждет длительное лечение. Он выразил надежду на выздоровление. Последнее сообщение от него поступило 20 октября, когда он сообщил, что находится дома и готовится к очередной химиотерапии.

У юмориста также было редкое заболевание — гипофизарный нанизм, из-за которого он был ростом около 130 сантиметров.

Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман в Киргизии. В 2021-м он участвовал в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, где присоединился к команде Алексея Щербакова. После этого его карьера начала стремительно развиваться, и комик стал принимать участие в различных интернет-проектах.