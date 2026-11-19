Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупных городах России и составил подборку наиболее интересных предложений ноября. В Рязани самая высокая указанная зарплата оказалась у главного бухгалтера: работодателю нужен специалист с доходом 250 тысяч рублей в месяц.

В список наиболее привлекательных предложений в Рязани вошли пять вакансий. Помимо главного бухгалтера, работодатели ищут стоматолога, директора магазина, главного инженера и пекаря.

Должность Предлагаемая зарплата Главный бухгалтер 250 000 рублей Врач-стоматолог от 150 000 рублей Директор магазина 120 000–160 000 рублей Главный инженер 91 000–130 000 рублей Пекарь от 91 000 рублей

Таким образом, предложения для главного бухгалтера и стоматолога возглавили рязанскую подборку по уровню оплаты. Самая высокая нижняя граница зарплаты среди остальных вакансий указана для директора магазина.