Полицейские раскрыли серию краж из магазина одежды в центре Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась администратор расположенного в крупном торговом центре магазина одежды. Заявительница сообщила, что очередная ревизия выявила пропажу около десятка наименований товаров на сумму более 60 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили работников торгового заведения. Среди разрозненных сведений полицейских заинтересовали наблюдения некоторых консультантов о том, что уборщица выносила много мусора. Объем мусорного пакета, который выносили после ежедневной уборки, казался им больше, чем накапливалось мусора в корзинах, ведь нередко эти корзины были почти пусты.

Полицейские проверили гипотезу, что в пакетах вместе с мусором выносили похищенное, и установили, что к серии краж причастна уборщица, 46-летняя жительница Рязани. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, уборщица придумала выносить из магазина товары в пакетах с мусором. В удобном месте за территорией торгового центра она перекладывала товар в свою сумку и уносила домой. Несколько дней подряд незаметно забирала по одному комплекту одежды, пока полицейские не раскрыли ее криминальную схему.

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.